O piloto Miguel Oliveira anunciou hoje a concretização do sonho de chegar ao MotoGP em 2019, tornando-se no primeiro português a disputar o principal campeonato do mundo de motociclismo de velocidade.

"O sonho deste menino tornou-se realidade e é com orgulho e felicidade que anuncio a minha entrada para o MotoGP pela KTM. Obrigado pela oportunidade e vamos a isso", lê-se nas páginas oficiais de Miguel Oliveira nas redes sociais na Internet.

O piloto natural de Almada, de 23 anos, ocupa atualmente o quarto lugar do Mundial de Moto2, com 43 pontos, menos 14 do que o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que lidera.