A portuguesa Inês Henriques felicitou hoje a chinesa Liang Rui pela obtenção do recorde mundial dos 50 quilómetros de marcha, que lhe pertencia, lamentando a primeira desistência da carreira, no Campeonato do Mundo de Nações, em Taicang, na China.

"Hoje está ser um dia muito duro para nós, mas estamos sempre juntos nas vitórias e derrotas! Para quem me conhece sabe que desistir é o meu último recurso ainda mais a representar Portugal, foi a primeira vez em 26 anos de carreira", escreveu Inês Henriques, na sua página oficial no Instagram, como legenda de uma fotografia com o seu treinador Jorge Miguel.

A marchadora riomaiorense detinha o recorde do mundo (04:05.56 horas) desde 13 de agosto de 2017, quando conquistou o título mundial, em Londres, mas Liang Rui retirou 01.20 minutos à sua marca.