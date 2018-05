Actualidade

A exploração de lítio em Portugal poderá envolver um investimento de 100 milhões de euros da britânica Savannah Resources e arrancar já em 2020, mas a decisão só será tomada no início de 2019, afirmou o presidente executivo, David Archer.

A Savannah Resources anunciou esta semana uma atualização em alta da estimativa de reservas de lítio na Mina do Barroso, no distrito de Vila Real, ao descobrir que o volume dos recursos é 52% maior do que pensava anteriormente.

A existência de 14 milhões de toneladas faz daquele "o maior depósito de espodumena de lítio na Europa ocidental", mas Archer revelou à agência Lusa que existe potencial para serem identificadas mais entre oito a 12 milhões de toneladas, colocando o total na casa dos 20 milhões de toneladas.