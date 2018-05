Actualidade

A rota diária que a United Airlines inaugurou hoje entre o Porto e Nova Iorque/Newark é mais um sinal da aposta internacional crescente na Invicta que receberá em 2018 mais grandes transportadoras mundiais, afirmou o presidente ds ANA.

"Há várias companhias que planeiam vir para o Porto, mas não lhes quero estragar o segredo de negócio. São algumas das grandes internacionais e o anúncio será feito ainda este ano", assegurou o presidente executivo da ANA - Aeroportos de Portugal, Carlos Lacerda.

Para já, o voo diário do Boeing 757, com 196 lugares, 16 dos quais em executiva, que vai demorar cerca de sete horas a ligar o Porto ao Aeroporto Internacional Newark Liberty, tem partida dos Estados Unidos às 21:45 e chegada à Invicta às 09:40, descolando posteriormente às 12:35 para chegar ao outro lado do Atlântico às 15:35, sempre horas locais.