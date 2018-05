Óbito/Dhlakama

As cerimónias fúnebres de Afonso Dhlakama, presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), vão decorrer na quarta-feira, dia 09 de maio, a partir das 08:00, no campo desportivo do Ferroviário da Beira, anunciou hoje a comissão política nacional do partido.

O corpo do líder da oposição de Moçambique vai sair da morgue do Hospital Central da Beira diretamente para o recinto, que vai acolher as cerimónias públicas, detalhou Ossufo Momade, coordenador da comissão política, numa conferência de imprensa na cidade da Beira.

Na quinta-feira, dia 10 de maio, será realizado o funeral organizado pela família em Mangunde, distrito de Chibabava, no interior da província de Sofala, terra natal do líder da Renamo, a cerca de 300 quilómetros da Beira.