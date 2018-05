Óbito/Dhlakama

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) pretende dar "honra e dignidade" aos acordos negociados pelo seu falecido líder com o Presidente da República, Filipe Nyusi, com vista à paz no país, anunciou hoje a comissão política nacional do partido.

"Nós vamos dar honra e dignidade ao trabalho que ele [Afonso Dhlakama] iniciou", referiu Ossufo Momade, coordenador do órgão nacional, numa conferência de imprensa na cidade da Beira.

"Não vamos fazer outra coisa além daquilo que ele já havia iniciado e esse trabalho já está na Assembleia da República", onde os deputados da Renamo "vão poder decidir" o destino das matérias, acrescentou.