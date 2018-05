Actualidade

O Belenenses assegurou hoje matematicamente a manutenção na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Portimonense, por 3-2, em jogo da 33.ª e penúltima jornada.

Os algarvios, que somaram a quarta derrota consecutiva, estiveram duas vezes em vantagem, com golos de Nakajima (14 minutos) e Fabrício (39), mas os 'azuis' deram a volta, por Maurides (29 e 81), na marcação de duas grandes penalidades, e Licá (57).

Com este triunfo, o Belenenses subiu ao 11.º lugar, com 37 pontos, um lugar acima e com mais dois pontos do que o Portimonense.