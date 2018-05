Actualidade

Perto de 35.000 pessoas, segundo números da polícia, manifestaram-se hoje no centro de Glasgow, a capital financeira da Escócia, para pedir a convocação de um novo referendo para se tornarem independentes do Reino Unido.

Sob o tema "Independência agora" e num ambiente festivo, a comitiva partiu, ao ritmo de tambores e gaitas, desde os jardins de Kelvingrove até ao parque Glasgow Green, onde, segundo a organização, chegaram a concentrar-se 90.000 pessoas.

A plataforma "All Under One Banner", promotora da concentração, pretendia duplicar a participação do ano passado, que rondou as 20.000 pessoas, um aumento relativamente a 2016, quando atingiu as 8.000.