Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, incentivou hoje os cidadãos portugueses e lusodescendentes a terem intervenção ativa na vida política canadiana, num discurso perante alunos de uma escola em que salientou a ideia do caráter global da língua portuguesa.

No final de uma visita à Escola da Missão de Santa Cruz, em Montreal, António Costa apontou como exemplo para os portugueses residentes no Canadá o atual ministro das Finanças do Quebeque, Carlos Leitão, que o acompanhou ao longo da jornada de hoje.

Tal como na véspera em Toronto, o primeiro-ministro fez rasgados elogios à comunidade portuguesa, mas também deixou também um desafio em concreto: "É muito importante a participação política da comunidade portuguesa aqui no Canadá".