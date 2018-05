FC Porto campeão

Os adeptos do FC Porto de Lisboa comemoraram já hoje, na casa do clube, a conquista do 28.º título nacional de futebol ao beneficiar do nulo entre Sporting e Benfica, em jogo da 33.ª jornada da I Liga.

Sem nervosismo à flor da pele, até porque o resultado em nada afetaria a época do FC Porto, os adeptos foram vivendo minuto a minuto de forma muito natural, mas com um ligeiro favoritismo para as ações atacantes dos 'leões', apesar do empate transformar os 'dragões' campeões nacionais.

Perto de duas dezenas de adeptos chegaram mais cedo e aproveitaram para jantar. O bitoque foi o prato que mais se via em cima das mesas compostas por toalhas azuis. Mas a francesinha, à moda do Porto, como o proprietário do bar fazia questão de frisar, também era opção, a par das tripas. Sim, as tripas também não podiam faltar. Casais e outros grupos de amigos, com indumentária a rigor, foram enchendo o segundo piso de um dos prédios da Avenida da República, em Lisboa. O 'covil do dragão'.