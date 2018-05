Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, destacou hoje a importância da diversidade contra as tentativas de uniformização a que se assiste e disse que a CPLP tem nesta matéria um "papel essencial a desempenhar".

No Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), António Guterres fez um pequeno discurso, em português, nos Jardins das Nações Unidas, em Nova Iorque, no qual elogiou a diversidade da CPLP, com países em todos os continentes.

"É necessário dizer que nós na CPLP nos orgulhamos da nossa diversidade, reconhecemos que as nossas próprias sociedades são multiétnicas, multiculturais, multirreligiosas, e que isso é um bem, não é uma ameaça, e que isso deve ser valorizado, e afirmado, e que isso deve ser uma lição para outras partes do mundo, outros povos, outras culturas. E penso que a CPLP tem aqui um papel essencial a desempenhar", disse António Guterres no discurso, disponível na página oficial da ONU na internet.