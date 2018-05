Actualidade

O chefe da diplomacia britânica, Boris Johnson, viaja hoje para os Estados Unidos da América como parte de um esforço diplomático destinado a convencer o Presidente do país, Donald Trump, a não abandonar o acordo nuclear com o Irão.

Donald Trump criticou o acordo com o Irão, firmado em 2015 pelo grupo dos 5+1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas - Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China - e a Alemanha), que prevê aliviar as sanções contra Teerão em troca de um compromisso por parte deste país em abandonar o desenvolvimento de armas nucleares.

O Presidente norte-americano deu um prazo até ao próximo sábado para se encontrar um novo texto que corrija as falhas que considera existirem no acordo, ameaçando abandonar o pacto caso tal não aconteça.