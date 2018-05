FC Porto campeão

Os adeptos do FC Porto, que esta madrugada se concentraram aos milhares na avenida dos Aliados, no Porto, consideraram que teria mais sabor ter festejado a conquista do título nacional de futebol no estádio do Dragão.

Ainda assim, logo que terminou o jogo entre Sporting e Benfica, com um 0-0 que permitiu aos 'dragões' festejarem antecipadamente a conquista do 28.º título de campeão português, os portistas acorreram à 'sala de visitas' da cidade Invicta, para darem azo à alegria, 'pintando-a' de tons azuis e brancos.

"Esta festa já devia ter sido há uns anos. Estávamos ansiosos por ela. Preferíamos festejar amanhã [hoje, domingo, no jogo frente ao Feirense], mas não podíamos esperar. Este campeonato valeu por cinco. Fomos justos campeões", disse à agência Lusa João Loureiro, trajado a rigor com camisola e bandeira em punho.