Actualidade

Milhares de pessoas marcharam no sábado na capital do Peru contra o aborto, numa grande manifestação promovida pela Igreja Católica e grupos evangélicos e na qual participaram o primeiro-ministro, César Villanueva, e o presidente do Congresso, Luis Galarreta.

A sexta edição da "Marcha pela Vida" percorreu a avenida Brasil, uma das principais vias de Lima, do centro da cidade até à Costa Verde, onde foi colocado um palco para um espetáculo musical e para os discursos antiaborto dos promotores da concentração.

Na marcha sobressaíram o azul e rosa, cores que distinguem a plataforma "Com os meus filhos não mexes", que agrega grupos sociais, na sua maioria evangélicos, que mantêm uma campanha contra a abordagem da igualdade de género na educação peruana.