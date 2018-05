Actualidade

Cuba está a preparar a logística para acolher na próxima semana uma nova etapa das negociações de paz entre o governo colombiano e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), foi hoje anunciado.

A ilha, que já foi anfitriã das conversações de paz com as FARC - Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, "recebeu um pedido oficial do governo da Colômbia e do ELN para acolher o quinto ciclo" nas negociações, informou um elemento da equipa cubana, Iván Mora, citado pela agência Efe.

"Cuba manifestou a sua disponibilidade para acolher [o diálogo] e, neste momento, estão a ser feitos os preparativos de caráter logístico para que o quinto ciclo se possa iniciar na próxima semana em Havana", capital do país, explicou Iván Mora.