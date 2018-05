Actualidade

A polícia da Malásia intercetou um petroleiro com 131 cidadãos do Sri Lanka que seriam levados para a Austrália e Nova Zelândia, pondo fim a uma rede de tráfico de pessoas, foi anunciado no sábado.

Segundo as autoridades policiais, citadas pela Associated Press, o petroleiro modificado foi intercetado na passada semana ao largo da costa sul do estado de Johor.

O chefe da polícia nacional, Mohamad Fuzi Harun, informou numa declaração que o grupo de migrantes incluía 98 homens, 24 mulheres e nove crianças.