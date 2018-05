Actualidade

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje no segundo lugar o Grande Prémio de Espanha de Moto2, quarta prova do Mundial de motociclismo de velocidade, atrás do italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex).

O piloto natural de Almada partiu do 14.º lugar da grelha de partida para alcançar o melhor resultado do ano e o terceiro pódio consecutivo, depois dos terceiros lugares nos Grandes Prémios da Argentina e das Américas.

Miguel Oliveira, que no sábado confirmou a promoção para o MotoGP, concluiu a corrida 2,851 segundos depois de Baldassarri, enquanto o também italiano Francesco Bagnaia, líder do Mundial, não foi além do terceiro lugar, a 6,25 do seu compatriota.