Actualidade

O bebé de um ano e meio que caiu de um segundo andar no sábado em Lagos não "resistiu à gravidade da situação clínica", disse hoje fonte do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) à Lusa.

A mesma fonte não adiantou a hora do óbito, avançando apenas que o menino, que estava internado nos cuidados intensivos pediátricos do Hospital de Faro, "infelizmente não resistiu à gravidade da situação clínica".

O bebé tinha sido internado no sábado em estado grave após a queda de um segundo andar de um prédio em Lagos.