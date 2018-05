Actualidade

(NOVO TÍTULO) Cabul, 06 mai (Lusa) - Pelo menos 30 pessoas foram "mortas e feridas" quando uma bomba explodiu dentro de uma mesquita na província de Khost, no Afeganistão, que estava a ser usada como centro de registo eleitoral.

De acordo com o porta-voz do governador da província, não há ainda números certos para as vítimas, nem nenhum grupo organizado reivindicou ainda o atentado que decorre em vésperas de eleições no Afeganistão, que têm sido rejeitadas pelos talibãs e pelos afiliados locais do Estado Islâmico.

Em abril, um bombista suicida afeto ao Estado Islâmico atacou um centro de registo eleitoral em Cabul, tendo morto 60 pessoas e ferido mais 130. (CORRIGE O TÍTULO ANTERIOR: Pelo menos 30 mortos em atentado a centro de registo eleitoral no Afeganistão)