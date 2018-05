Actualidade

O antigo presidente da Comissão Europeia Durão Barroso, atual presidente não executivo do Goldman Sachs, defendeu hoje que a União Europeia tem de "lidar de forma inteligente" com o tema das migrações, considerando-as decisivas para o 'Brexit'.

"A política migratória da União Europeia não pode ser uma decisão tomada lá longe, em Bruxelas, tem de ser lidada de uma forma mais inteligente. Temos toda a capacidade para integrar os refugiados, temos de ser abertos e humanitários, mas temos de assumir que não podemos aceitar toda a gente; para haver liberdade de movimentos dentro da UE, temos de ser credíveis a defender as fronteiras externas", defendeu Durão Barroso numa das suas intervenções no plenário de abertura da Conferência Global da Horasis, que decorre até terça-feira no Estoril, no concelho de Cascais.

"Temos de ser realistas e dizer que sim, mantemo-nos abertos, mas ao mesmo tempo temos de mostrar que somos capazes de controlar os fluxos ilegais", disse o antigo líder europeu.