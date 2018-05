Actualidade

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou hoje que a Turquia lançará "novas operações" militares transfronteiriças tendo como modelo as ofensivas que o país tem realizado no norte da Síria contra os 'jihadistas' e as milícias curdas.

"Para limpar as nossas fronteiras de grupos terroristas, a Turquia lançará novas operações com base no modelo das ofensivas 'Escudo de Eufrates' [conduzida contra os 'jihadistas' do Estado Islâmico e as milícias curdas no norte de Alepo] e 'Ramo de Oliveira' [no enclave curdo de Afrine]", declarou Erdogan, numa intervenção em Istambul, em que revelou as grandes linhas do seu programa para as eleições antecipadas de 24 de junho.

A Turquia está envolvida desde janeiro em Afrine (no noroeste da Síria) na ofensiva "Ramo de Oliveira" contra a principal milícia curda em território sírio, as Unidades de Proteção Popular (YPG).