Actualidade

O CaixaBank revelou hoje que vai requerer a retirada do Banco BPI de bolsa, depois de ter acordado comprar ao grupo Allianz mais 8,425% do capital social, ficando assim com 92,935% do capital da instituição.

Em comunicado enviado ao regulador do mercado acionista, o grupo espanhol informou sobre os detalhes do acordo, referindo que "o preço total da aquisição é 177.979.336,50 euros, o que corresponde a 1,45 euros por ação do Banco".

O grupo acrescenta que "é intenção do CaixaBank requerer, nas próximas semanas, ao presidente da Mesa da Assembleia Geral do Banco BPI, uma reunião para aprovar a perda de qualidade de sociedade aberta do Banco BPI".