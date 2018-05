Actualidade

O Santa Clara assegurou hoje a subida à I Liga portuguesa de futebol, naquela que será a quarta presença da equipa açoriana entre os 'grandes', a primeira desde 2003.

Na sua segunda época no emblema micaelense, o treinador Carlos Pinto, que já tinha passado no clube em 2015/16 antes de orientar o Paços de Ferreira, foi bem sucedido na 'maratona' da II Liga, sendo apenas superado pelos também insulares do Nacional.

Com um plantel experiente, com jogadores como Minhoca, Rafael Batatinha, Serginho e Clemente, o Santa Clara, detentor da melhor defesa do campeonato, com 38 golos sofridos, empreendeu um percurso equilibrado, conquistando 10 triunfos em casa e oito como visitante, totalizando ainda nove empates e nove derrotas.