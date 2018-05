Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje os dirigentes, o treinador e os adeptos do Futebol Clube do Porto pela conquista do campeonato nacional de futebol.

"Queria felicitar quer o clube, quer o treinador, os dirigentes, a começar no presidente, quer, naturalmente, os adeptos. Estão de parabéns", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas após as cerimónias da procissão de Nossa Senhora da Saúde, em Lisboa, que acompanhou.

O FC Porto sagrou-se campeão português de futebol pela 28.ª vez no sábado, ao beneficiar do empate a zero entre o Sporting e o Benfica, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.