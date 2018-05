FC Porto campeão

A equipa do FC Porto, já campeã, foi hoje recebida de forma eufórica por milhares de adeptos que se concentraram junto ao estádio do Dragão, antes do jogo frente ao Feirense, da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A comitiva dos 'azuis e brancos' chegou ao recinto pouco depois das 19:00, depois de ter feito um percurso desde o Centro de Estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, sendo saudada por muitos adeptos durante o caminho.

Na chegada ao Dragão, a euforia instalou-se, com o autocarro que transportava a equipa conseguir 'furar', com alguma dificuldade, pela multidão, que desde o início da tarde se começou a concentrar junto ao recinto.