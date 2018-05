FC Porto campeão

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, admitiu hoje, no final do jogo de consagração com o Feirense, no Estádio do Dragão, que o título conquistado ao fim de quatro anos "tem um significado especial".

"Muita coisa que se foi sabendo no fim da época e isto criou um espirito de revolta e de união entre todos, para que as coisas mudassem", explicou Pinto da Costa, considerando que a vitória conquistada pelo FC Porto é de todos.

O presidente, que se escusou a levantar o véu sobre a próxima época, nomeadamente a continuidade de Sérgio Conceição, com quem tem um entendimento perfeito, que dispensa palavras, disse apenas que gostava que o guarda-redes espanhol Iker Casillas permanecesse.