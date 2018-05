Actualidade

A maioria parlamentar da Nicarágua nomeou no domingo os membros da Comissão para a Verdade, Justiça e Paz, que vai investigar os incidentes que fizeram pelo menos 45 mortos, durante protestos contra uma reforma da Segurança Social.

A oposição nicaraguense e as organizações não-governamentais do país consideraram tratar-se de uma comissão parcial, por ter sido exclusivamente feita por deputados aliados do Presidente, Daniel Ortega, e de Rosario Murillo, sua mulher e vice-presidente.

O presidente da Assembleia Nacional, Gustavo Porras, declarou que a Comissão tem até três meses para investigar os acontecimentos relacionados com os mortos, os feridos, os desaparecidos, os presos e os torturados nos violentos confrontos ocorridos desde 18 de abril deste ano.