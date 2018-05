Actualidade

Vladimir Putin prepara-se para ser hoje reconduzido como Presidente da Rússia, num quarto mandato que durará até 2024, depois de ter liderado o país durante 18 anos, enquanto chefe de Estado ou de Governo.

Reeleito em março com 76,7% dos votos, o resultado mais elevado desde que chegou ao poder, Putin impôs-se mais do que nunca como o homem forte de uma Rússia que ele recolocou na primeira linha na cena internacional, devido a tensões crescentes com o Ocidente.

Com uma grande margem em relação aos seus adversários e uma participação superior à das presidenciais de 2012, Putin agradeceu aos russos, na noite da reeleição, e disse ver na sua folgada vitória "a confiança e a esperança do povo".