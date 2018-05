Actualidade

As forças políticas italianas deslocam-se hoje para consultas ao gabinete do Presidente da República, Sergio Mattarella, que ameaça nomear um governo técnico se não se conseguir formar uma maioria parlamentar, dois meses após as eleições legislativas.

A última oportunidade para uma coligação entre o Movimento 5 Estrelas (M5S, populista antissistema) e o Partido Democrata (PD, centro-esquerda) "dissipou-se" e, ao fim de cinco rondas, "não emergiu nenhuma perspetiva de uma maioria governamental", lê-se no comunicado do Presidente, na semana passada.

Estas formações políticas serão recebidas no palácio presidencial a partir das 10:00 locais (08:00 de Lisboa), antes dos pequenos partidos e dos presidentes do parlamento, ao fim da tarde.