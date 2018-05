Actualidade

Pequim desvalorizou hoje as críticas de Washington, que classificou como "absurdo orwelliano" as exigências chinesas de que as companhias aéreas estrangeiras não se refiram a Taiwan como um país, por respeito à soberania da China.

O ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirmou que "independentemente do que os Estados Unidos dizem, isso nunca mudará o facto objetivo de que existe apenas uma só China, e que as regiões de Hong Kong, Macau e Taiwan são parte inalienável do território chinês".

"As empresas estrangeiras a operar na China devem respeitar a soberania e integridade territorial da China, cumprir a lei chinesa e respeitar os sentimentos do povo chinês", afirmou em comunicado Geng Shuang, porta-voz do ministério.