Actualidade

O novo advogado do Presidente norte-americano, Rudy Giuliani, afirmou não descartar a hipótese de o seu cliente invocar a quinta emenda para não testemunhar sobre a eventual ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016.

Numa entrevista à estação televisiva norte-americana ABC, o antigo presidente da câmara de Nova Iorque afirmou que Donald Trump pode vir a usar o direito constitucional que protege os cidadãos de se auto-incriminarem, a quinta emenda, se vier a ser interrogado pelo procurador especial Robert Mueller, encarregado de investigar se houve ingerência russa nas presidenciais que o elegeram.

Rudy Giuliani desaconselhou também Trump de se encontrar com Robert Mueller, depois das declarações do Presidente norte-americano na sexta-feira, dizendo que "adoraria falar" com o procurador especial.