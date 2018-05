Actualidade

Os sindicatos que convocaram a greve dos médicos que começa na terça-feira publicaram hoje na imprensa uma mensagem aos utentes, onde sublinham que o Governo gasta 120 milhões com serviços de empresas de trabalho temporário.

"Um dos argumentos do Ministério da Saúde é que não há dinheiro para implementar as medidas propostas pelos sindicatos. No entanto, (...) gasta 120 milhões de euros com serviços de empresas de trabalho médico temporário, em vez de abrir concursos atempados para a contratação dos médicos especialistas necessários para o SNS", afirmam os sindicatos na nota de explicativa dirigida aos utentes.

A greve, que decorre entre terça e quinta-feira, foi convocada pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM).