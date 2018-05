Actualidade

Um incêndio deflagrou ao início da manhã de hoje numa fábrica de móveis em Paredes, no Porto, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro do Porto.

Segundo a fonte, o alerta para o fogo na fábrica da ADC, na freguesia de Vandoma, foi dado às 07:04 e, pelas 08:00, combatiam as chamas 43 elementos, apoiados por 15 viaturas.

De acordo com a Proteção Civil, a combater as chamas estão elementos dos bombeiros de Baltar, Penafiel, Cete, Lordelo e Rebordosa.