Actualidade

A chuva, o vento e a descida das temperaturas estão de regresso a Portugal continental devido à passagem de sucessivas superfícies frontais a norte da Península Ibérica, avisou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA adianta que entre quarta-feira e domingo, o estado do tempo no continente vai oscilar entre períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de precipitação fraca, e situações de céu pouco nublado ou limpo.

"Para os dias 09 e 11 de maio (quarta e sexta-feira) prevê-se possibilidade de ocorrência de chuva fraca ou chuvisco nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral", indica o IPMA.