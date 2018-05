Actualidade

As ações do BPI estavam a subir 21,15% para 1,432 euros, depois do CaixaBank ter anunciado que detém mais de 92% da instituição e que vai pedir a sua saída da bolsa, oferecendo 1,45 euros por título.

Cerca das 9:25, já tinham mudado de mãos 1.158.234 ações do BPI.

No domingo, o CaixaBank revelou que vai requerer a retirada do Banco BPI de bolsa, depois de ter acordado comprar ao grupo Allianz mais 8,425% do capital social, ficando assim com 92,935% do capital da instituição.