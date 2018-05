Actualidade

As direções regionais do PCP de Coimbra e Viseu consideraram hoje que a requalificação do IP3 anunciada recentemente pelo Governo carece do estabelecimento de datas, definição de verbas e de prazos para a execução das obras.

Em comunicado conjunto, as duas estruturas comunistas alertam para o facto de "apenas se tratar de um anúncio, lembrando que, historicamente, os sucessivos governos se habituaram a não cumprir, no que concerne ao IP3 e aos demais compromissos assumidos perante a região e o país".

"A direção regional de Coimbra e de Viseu apelam, por isso, à continuação da luta das populações, exigindo por parte do Governo uma calendarização precisa para a intervenção no IP3, com a devida disponibilização de verbas para o urgente início das obras necessárias", refere a nota.