O rendimento disponível das famílias na OCDE em 2017 cresceu menos do que o Produto Interno Bruto (PIB) 'per capita', mas acelerou face ao trimestre anterior, segundo dados publicados hoje.

Segundo um comunicado da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), no último trimestre de 2017, o rendimento disponível por pessoa (uma vez deduzidos os impostos e os descontos para a Segurança Social e somados as prestações sociais) aumentou 0,3% em termos reais (contra 0,2% no terceiro trimestre), enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) 'per capita' cresceu 0,5% (contra 0,6%).

Mas nos nove trimestres entre outubro de 2015 e dezembro de 2017, o rendimento disponível das famílias aumentou 2,3% enquanto o PIB cresceu 3,8%.