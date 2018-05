Actualidade

A secretária-geral adjunta do Conselho da Europa disse hoje em Lisboa que se vive "um tempo cínico", marcado pelo crescimento do populismo e xenofobia, defendendo que "a confiança pode superar o cinismo".

"Vivemos numa época cínica, na qual as pessoas se sentem sem poder para mudar o mundo à sua volta. A xenofobia, o nacionalismo e as políticas populistas estão a crescer, enquanto durante anos estiveram dormentes. A confiança nas instituições está a degradar-se, frequentemente em resultado de uma intenção deliberada daqueles que procuram ganhos a curto prazo", afirmou hoje Gabriella Battaini-Dragoni, na cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul 2017 do Conselho da Europa, na Assembleia da República, em Lisboa.

O prémio distinguiu este ano os secretários-gerais da Cruz Vermelha da Finlândia, Kristiina Kumpula, e do Quénia, Abbas Gullet.