Actualidade

O presidente do FC Porto vai receber a Medalha de Honra da cidade, revelou hoje a autarquia, explicando que a decisão do presidente da câmara "já mereceu a concordância unânime das forças políticas" do executivo e Assembleia Municipal.

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente há 36 anos do atual campeão nacional de futebol, vai receber o galardão numa cerimónia "que terá lugar no próximo fim-de-semana, nos Paços do Concelho, quando direção e equipa do clube forem recebidas para festejar o título conquistado", divulgou a Câmara do Porto no seu portal de notícias.

O FC Porto venceu no domingo o campeonato português de futebol, naquela que foi a 28.ª conquista daquele título e a 21.ª com Pinto da Costa como presidente do clube.