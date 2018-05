Incêndios

O Banco de Portugal (BdP) recuperou cerca de 4.000 notas danificadas pelos incêndios de 2017, devolvendo cerca de 115 mil euros à população, segundo dados enviados à Lusa pelo supervisor financeiro.

"O Banco de Portugal valorizou cerca de 4.000 notas (11% do total anual) provenientes dos incêndios de 2017, devolvendo à população cerca de 115 mil euros (8% do total anual)", revelou nos dados enviados à Lusa, na sequência do relatório sobre saneamento numerário divulgado na passada sexta-feira.

A instituição adianta também que, em 2017, foram retirados 647 milhões de notas, no âmbito da função de saneamento de numerário, no valor total de 13.316 milhões de euros.