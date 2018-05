Actualidade

Mais de 80 por cento dos visitantes do Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa, são estrangeiros indica um estudo de públicos dos museus nacionais realizado em 2015, pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), em conjunto com investigadores universitários.

Trata-se do primeiro estudo realizado a 14 museus nacionais, cujos resultados globais foram divulgados em 2016, e que serão individualmente anunciados a partir de quinta-feira, no Museu Nacional do Azulejo (MNAZ), em Lisboa.

Contactado pela agência Lusa, José Soares Neves, coordenador científico do estudo, indicou que, no perfil deste museu, os estrangeiros têm um grande peso, com os franceses, brasileiros e alemães a liderar as visitas, por esta ordem.