Actualidade

As ações do BPI fecharam hoje a subir 22,67% para 1,45 euros, o mesmo valor que o CaixaBank oferece para retirar a instituição da bolsa, agora que já detém mais de 92% do seu capital.

Hoje, mudaram de mãos quase 13 milhões de ações (12,8 milhões), mais do que o total de títulos do banco transacionados desde o início deste ano (cerca de 12,2 milhões).

No domingo, o CaixaBank revelou que vai requerer a retirada do banco BPI de bolsa, depois de ter acordado comprar ao grupo Allianz mais 8,425% do capital social, ficando assim com 92,935% do capital da instituição.