(CORREÇÃO NO SEGUNDO PARÁGRAFO) Santarém, 07 mai (Lusa) - O tribunal de Santarém condenou hoje os dois homens acusados do homicídio de um taxista do Entroncamento, ocorrido em 01 de maio de 2017, a 24 anos e 20 anos de prisão, considerando a sua conduta "perversamente desmesurada".

A juíza Rita Seabra considerou, na leitura do acórdão, "perversamente desmesurada" a conduta dos dois arguidos, Américo Lopes, condenado a 24 anos de prisão, e Luís Peixoto, condenado a 20 anos de prisão, para com António Pedro, o taxista que sequestraram, roubaram, mataram e profanaram o cadáver, na sequência de uma série de crimes iniciados uns dias antes. (CORRIGE O NOME DA JUÍZA, QUE É RITA SEABRA E NÃO RAQUEL ROLO)

Américo Lopes, com um longo historial de crimes e cumprimento de penas que a juíza frisou não terem "servido de nada", foi condenado pela prática de nove crimes - quatro por roubo qualificado, um deles na forma tentada, um por extorsão na forma tentada, dois por sequestro, um por homicídio qualificado (o mais grave, com uma pena de 20 anos de prisão) e um por profanação de cadáver -, que culminaram numa pena única de 24 anos de prisão.