Actualidade

(CORREÇÃO NO 2.º e 3.º PARÁGRAFOS) Chesterfield, Inglaterra, 07 mai (Lusa) - A seleção portuguesa de futebol sub-17 venceu hoje por 4-0 a Eslovénia, em jogo da segunda jornada do Grupo B da fase final do Campeonato da Europa da categoria, que está a decorrer em Inglaterra.

Em Chesterfield, Félix Correia (17 minutos), Bernardo Silva (35), Eduardo Ribeiro (62) e Gonçalo Ramos (79) fizeram os golos da equipa das 'quinas', que chegou aos quatro pontos, os mesmos da Noruega, com quem empatou a zero na primeira jornada, e que hoje venceu a Suécia (2-1), enquanto o resultado elimina os eslovenos, ainda sem pontos. ACRESCENTA O RESULTADO ENTRE NORUEGA E SUÉCIA.

Na última jornada, agendada para quinta-feira pelas 13:00, a formação lusa vai defrontar a Suécia (três pontos) e decidir o apuramento, sendo que os primeiros dois do grupo B se apuram para a próxima fase, na qual vão defrontar uma de duas equipas da 'poule' A. CORRIGE A SELEÇÃO QUE PORTUGAL VAI DEFRONTAR NA TERCEIRA JORNADA, QUE É A SUÉCIA E NÃO A NORUEGA.