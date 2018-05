Actualidade

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social afirmou-se "absolutamente convicto" que os dados relativos à pobreza e exclusão em Portugal são atualmente "significativamente" melhores que os divulgados hoje pelo INE relativamente a 2016.

"Estes não são números novos, são a confirmação dos dados que já eram conhecidos e são dados referentes a 2016. Não quer dizer que do ponto de vista estrutural os problemas não existam, quer dizer que do ponto de vista da situação concreta em que nós estamos tenho a convicção profunda de que a situação hoje é significativamente mais positiva", afirmou Vieira da Silva à margem do seminário "Rendimento Mínimo Adequado em Portugal: investimento numa sociedade mais inclusiva", que decorreu hoje no Porto.

Os resultados definitivos do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (EU-SILC) divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística indicam que o rendimento monetário disponível mediano por adulto equivalente foi, em termos nominais, de 9.071 euros em 2016, que corresponde a um limiar de pobreza de 5.443 euros.