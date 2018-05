Actualidade

O BCP teve lucros de 85,6 ME no primeiro trimestre deste ano, mais 71% do que nos três primeiros meses de 2017, informou hoje o banco.

Na apresentação dos resultados trimestrais, o presidente executivo do BCP, Nuno Amado, considerou que o aumento do lucro se deveu ao "forte crescimento do contributo da atividade em Portugal" e à "evolução positiva do negócio internacional, com contributo estável deste mesmo negócio".

A atividade em Portugal deu um contributo de 44,5 milhões de euros nos primeiros três meses de 2018, quase cinco vezes mais face aos nove milhões do mesmo período de 2017.