O ministro do Trabalho afirmou hoje que a implementação das 35 horas semanais no setor privado "deve constituir um objetivo de longo ou médio prazo", mas "não é um compromisso" do Governo para esta legislatura.

"É um debate interessante, não é um compromisso que este Governo tenha assumido para esta legislatura", afirmou Vieira da Silva, no Porto, salientando que "essa não é uma medida que esteja no programa do Governo, nem no programa eleitoral" do Partido Socialista e "nem sequer consta de qualquer dos acordos que foi celebrado entre o PS e os outros partidos" que apoiam o executivo.

A deputada do PCP Rita Rato anunciou no domingo que o PCP decidiu agendar para 18 de maio a proposta de garantia das 35 horas para todos os trabalhadores do setor público e privado, a que se juntou um projeto do PAN a que outros partidos se podem ainda juntar, como o Bloco de Esquerda (BE).