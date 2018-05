Actualidade

A segunda fase da extinção dos focos de combustão nas escombreiras das antigas minas do Pejão, em Castelo de Paiva, foi hoje iniciada para concluir os trabalhos que arrancaram a 06 de fevereiro, anunciou hoje a empresa responsável.

Desta vez, as operações da Empresa de Desenvolvimento Mineiro vão incidir no antigo campo do Pejão e na Serrinha, duas das quatro zonas mais problemáticas, adotando-se a metodologia que teve êxito na primeira fase da operação.

A combustão das escombreiras foi provocada pelos incêndios florestais de outubro e provou a emissão de grandes quantidades de gases para a atmosfera, o que preocupou a população local e os autarcas.