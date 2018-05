Actualidade

A Ordem dos Advogados são-tomenses (OASTP) mostrou-se hoje "profundamente preocupada" com a exoneração de três juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e pediu ao Presidente da República, Evaristo Carvalho, para não a promulgar.

"Como é possível prever-se legalmente a hipótese de um presidente do Supremo Tribunal que foi eleito pelos seus pares, de acordo com a legislação em vigor, deixar de ser presidente deste órgão, a menos de metade do seu mandato e os juízes serem exonerados através de uma resolução violando claramente o estatuto dos magistrados judiciais e a Constituição da República", questiona a Ordem.

Na sexta-feira, 31 dos 55 deputados do parlamento são-tomense aprovaram uma resolução de "exoneração e reforma compulsiva" de três juízes do Supremo Tribunal de Justiça, incluindo o seu presidente.