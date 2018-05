Actualidade

O presidente do banco BCP mostrou-se hoje contra a aplicação de juros negativos no crédito e considerou que a medida pode ter efeitos negativos que não foram avaliados, desde logo pela desvantagem dos bancos portugueses face aos europeus.

"Nós cumprimos o enquadramento legal do país no melhor entendimento do mesmo. Dito isto, parece que a proposta de aplicar juros negativos ao crédito nos termos que está a ser proposto não parece justa, equilibrada e razoável", afirmou Nuno Amado na conferência de imprensa de apresentação de resultados do primeiro trimestre do banco, que registou um aumento dos lucros para 85,6 milhões de euros.

O responsável considerou que "não tem cabimento legal não haver cabimento entre depósitos e crédito" e que essa proposta, a entrar em vigor, pode mesmo "desincentivar" a concessão de crédito.